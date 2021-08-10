Эмоциональные хвостатые: 10 кадров собак, которые сделают ваш день
Источник:Boredpanda
Животные способны испытывать широкий спектр эмоций. Они бывают веселыми и машут хвостиком, или расстроенными, когда отказываются от игр и игнорируют хозяев.
Собаки любят корчить смешные мины. Они, кажется, сами не осознают, насколько смешно могут выглядеть. К счастью, такие забавные моменты смогли зафиксировать хозяева и прохожие, а мы решили поделиться этими фотографиями с вами.
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Смешные фото домашних любимцев
Этот итальянский грейхаунд решил продемонстрировать свою широкую улыбку, а его хозяин вовремя вытащил камеру и зафиксировал это.
Какая красивая улыбка / Фото Boredpanda
Этот песик будто пародирует картину позади. Его выражение очень смешное.
Эта собака смешно пародирует картину / Фото Boredpanda
Щенок воспринял игру с мячом слишком серьезно. Его жажда до победы помогла сделать эти смешные фото.
Щенку очень хотелось поймать мячик / Фото Boredpanda
Неожиданный громкий звук разбудил собаку и вызвал такие забавные возмутительные эмоции.
Удивленный и возмущенный собака / Фото Boredpanda
А этот песик, кажется, радуется больше своих хозяев. Он всеми возможными способами демонстрирует свои радостные эмоции.
Очень счастливый собака / Фото Boredpanda
Этот усталый зверь похож на отца маленького котика.
Какой уставший домашний любимец / Фото Boredpanda
Эта маленькая чихуахуа наверняка не очень любит морковь. Ее реакция красноречива.
Маленькая собачка очень забавно реагирует на морковь / Фото Boredpanda
А этот любимец решил поиграть и корчил разные смешные мордочки. Хорошо, что хозяин успел это зафиксировать.
Какой веселый песик / Фото Boredpanda
Собака, который пытается удержать хозяйку дома, и с убедительным видом угрожает ее не отпустить.
Эта собака больше никогда не отпустит хозяйку / Фото Boredpanda
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Талантливый акробат / Фото Boredpanda