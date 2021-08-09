Некоторые владельцы животных имеют за цель повеселить себя и прохожих и выбирают для животных очень экстраординарные наряды. Мы сделали подборку самых забавных костюмов домашних любимцев, которые заставят вас улыбнуться.
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Домашние животные в забавных костюмах
Эти пираты как из мультфильма, а эпатажности костюму добавляет серьезное выражение собаки.
Как вам такой костюмчик / Фото Homes Alive
Костюмная оригинальность может быть полезной. Владелец одел своего любимца в креативный наряд, который служит подставкой для суши.
Еще одно преимущество иметь домашних любимцев / Фото Homes Alive
И цвет, и размер прекрасно подошли этой собачке. Костюм тюленя выглядит очень забавно.
Это чудесное перевоплощение собаки в тюленя / Фото Homes Alive
Владельцы собаки наверное давно мечтали о IPad, но смогли позволить себе приобрести только костюм.
Теперь у собаки есть креативный костюм / Фото Homes Alive
Эти люди точно фанаты "Звездных войн". Иначе как еще можно было создать этот шедевр.
Когда твои хозяева фанаты "Звездных войн" / Фото Homes Alive
Еще одни киноманы одели своего любимца в костюм зомби. Собаке как к лицу, но выглядит жутко.
Какой жуткий наряд для собаки / Фото Homes Alive
А этих водолазов трудно будет не заметить на пляже. Костюм идеально подойдет для прогулки у моря или другого водоема.
Какой смешной водолаз вышел из котика / Фото Homes Alive
Собаки-водолазы выглядят очень забавно / Фото Homes Alive
Костюмы для собак вдохновленные эпохой мушкетеров. Этим рыцарям не хватает только шпаги и щита.
Собаки в костюмах мушкетеров / Фото Homes Alive
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Надеемся, детский праздник было таким же веселым, как и костюм, который приготовили родители этого мальчика. Маленький Гарри Поттер наверное хорошо повеселил людей на улице.
Костюм подготовили не только для мальчика, но и для собаки / Фото Homes Alive
Этот забавный супермен точно должен спасти смех. По крайней мере от плохого настроения точно.
Эта собака спасет мир от плохого настроения / Фото Homes Alive