Некоторые владельцы животных имеют за цель повеселить себя и прохожих и выбирают для животных очень экстраординарные наряды. Мы сделали подборку самых забавных костюмов домашних любимцев, которые заставят вас улыбнуться.

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Домашние животные в забавных костюмах

Эти пираты как из мультфильма, а эпатажности костюму добавляет серьезное выражение собаки.



Как вам такой костюмчик / Фото Homes Alive

Костюмная оригинальность может быть полезной. Владелец одел своего любимца в креативный наряд, который служит подставкой для суши.



Еще одно преимущество иметь домашних любимцев / Фото Homes Alive

И цвет, и размер прекрасно подошли этой собачке. Костюм тюленя выглядит очень забавно.



Это чудесное перевоплощение собаки в тюленя / Фото Homes Alive

Владельцы собаки наверное давно мечтали о IPad , но смогли позволить себе приобрести только костюм.



Теперь у собаки есть креативный костюм / Фото Homes Alive

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Эти люди точно фанаты "Звездных войн". И наче как еще можно было создать этот шедевр.



Когда твои хозяева фанаты "Звездных войн" / Фото Homes Alive

Еще одни киноманы одели своего любимца в костюм зомби. Собаке как к лицу, но выглядит жутко.



Какой жуткий наряд для собаки / Фото Homes Alive

А этих водолазов трудно будет не заметить на пляже. Костюм идеально подойдет для прогулки у моря или другого водоема.



Какой смешной водолаз вышел из котика / Фото Homes Alive



Собаки-водолазы выглядят очень забавно / Фото Homes Alive

Костюмы для собак вдохновленные эпохой мушкетеров. Этим рыцарям не хватает только шпаги и щита .



Собаки в костюмах мушкетеров / Фото Homes Alive

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Надеемся, детский праздник было таким же веселым, как и костюм, который приготовили родители этого мальчика. Маленький Гарри Поттер наверное хорошо повеселил людей на улице.



Костюм подготовили не только для мальчика, но и для собаки / Фото Homes Alive

Этот забавный супермен точно должен спасти смех. По крайней мере от плохого настроения точно.