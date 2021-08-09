Деякі власники тваринок мають на меті повеселити себе та перехожих і обирають для тваринок дуже екстраординарні вбрання. Ми зробили добірку найкумедніших костюмів домашніх улюбленців, які змусять вас усміхнутись.
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Домашні улюбленці у кумедних костюмах
Ці пірати наче з мультфільму, а епатажності костюму додає серйозний вираз собаки.
Як вам такий костюмчик / Фото Homes Alive
Костюмна оригінальність може бути корисною. Власник одягнув свого улюбленця в креативне вбрання, яке слугує підставкою для суші.
Ще одна перевага мати домашніх улюбленців / Фото Homes Alive
І колір, і розмір чудово підійшли цьому песику. Костюм тюленя виглядає дуже кумедно.
Це чудове перевтілення собаки в тюленя / Фото Homes Alive
Власники собаки напевне давно мріяли про IPad, але змогли дозволити собі придбати лише костюм.
Тепер у собаки є креативний костюм / Фото Homes Alive
Ці люди точно фанати "Зоряних війн". Інакше як ще можна було створити цей шедевр.
Коли твої господарі фанати "Зоряних війн" / Фото Homes Alive
Ще одні кіномани одягли свого улюбленця у костюм зомбі. Собаці наче личить, але виглядає моторошно.
Яке моторошне вбрання для собаки / Фото Homes Alive
А цих водолазів важко буде не помітити на пляжі. Костюм ідеально підійде для прогулянки біля моря або іншої водойми.
Який смішний водолаз вийшов з котика / Фото Homes Alive
Собаки-водолази виглядають дуже кумедно / Фото Homes Alive
Костюми для собак натхненні епохою мушкетерів. Цим лицарям не вистачає лише шпаги та щита.
Собаки у костюмах мушкетерів / Фото Homes Alive
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Сподіваємось, дитяче свято було таким же веселим, як і костюм, який приготували батьки цього хлопчика. Маленький Гаррі Поттер напевне добре повеселив людей на вулиці.
Костюм підготували не лише для хлопчика, але й для собаки / Фото Homes Alive
Цей кумедний супермен точно має врятувати сміх. Принаймні від поганого настрою точно.
Ця собака врятує світ від поганого настрою / Фото Homes Alive