Деякі власники тваринок мають на меті повеселити себе та перехожих і обирають для тваринок дуже екстраординарні вбрання. Ми зробили добірку найкумедніших костюмів домашніх улюбленців, які змусять вас усміхнутись.

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Домашні улюбленці у кумедних костюмах

Ці пірати наче з мультфільму, а епатажності костюму додає серйозний вираз собаки.



Як вам такий костюмчик / Фото Homes Alive

Костюмна оригінальність може бути корисною. Власник одягнув свого улюбленця в креативне вбрання, яке слугує підставкою для суші.



Ще одна перевага мати домашніх улюбленців / Фото Homes Alive

І колір, і розмір чудово підійшли цьому песику. Костюм тюленя виглядає дуже кумедно.



Це чудове перевтілення собаки в тюленя / Фото Homes Alive

Власники собаки напевне давно мріяли про IPad , але змогли дозволити собі придбати лише костюм.



Тепер у собаки є креативний костюм / Фото Homes Alive

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Ці люди точно фанати "Зоряних війн". Інакше як ще можна було створити цей шедевр.



Коли твої господарі фанати "Зоряних війн" / Фото Homes Alive

Ще одні кіномани одягли свого улюбленця у костюм зомбі. Собаці наче личить, але виглядає моторошно.



Яке моторошне вбрання для собаки / Фото Homes Alive

А цих водолазів важко буде не помітити на пляжі. Костюм ідеально підійде для прогулянки біля моря або іншої водойми.



Який смішний водолаз вийшов з котика / Фото Homes Alive



Собаки-водолази виглядають дуже кумедно / Фото Homes Alive

Костюми для собак натхненні епохою мушкетерів. Цим лицарям не вистачає лише шпаги та щита.



Собаки у костюмах мушкетерів / Фото Homes Alive

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Сподіваємось, дитяче свято було таким же веселим, як і костюм, який приготували батьки цього хлопчика. Маленький Гаррі Поттер напевне добре повеселив людей на вулиці.



Костюм підготували не лише для хлопчика, але й для собаки / Фото Homes Alive

Цей кумедний супермен точно має врятувати сміх. Принаймні від поганого настрою точно.



Ця собака врятує світ від поганого настрою / Фото Homes Alive