Собаки полюбляють корчити смішні міни. Вони, здається, самі не усвідомлюють, наскільки смішно можуть виглядати. На щастя, такі кумедні моменти змогли зафіксувати господарі та перехожі, а ми вирішили поділитись цими світлинами із вами.
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Смішні фото домашніх улюбленців
Цей італійський хорт вирішив продемонструвати свою широку усмішку, а його господар вчасно витягнув камеру та зафіксував це.
Яка гарна усмішка / Фото Boredpanda
Цей песик наче пародіює картину позаду. Його вираз дуже кумедний.
Цей собака смішно пародіює картину / Фото Boredpanda
Цуценятко сприйняло гру з м'ячем надто серйозно. Його жага до перемоги допомогла зробити ці смішні фото.
Цуценя дуже хотіло зловити м'ячик / Фото Boredpanda
Неочікуваний гучний звук розбудив собаку та викликав такі кумедні обурливі емоції.
Здивований та обурений песик / Фото Boredpanda
А цей песик, здається, радіє більше за своїх господарів. Він всіма можливими способами демонструє свої радісні емоції.
Дуже щасливий собака / Фото Boredpanda
Цей втомлений звір схожий на батька маленького котика.
Який втомлений домашній улюбленець / Фото Boredpanda
Ця маленька чихуахуа напевне не дуже полюбляє моркву. Її реакція красномовна.
Маленька собачка дуже кумедно реагує на моркву / Фото Boredpanda
А цей улюбленець вирішив погратись і корчив різні смішні мордочки. Добре, що господар встиг це зафіксувати.
Який веселий песик / Фото Boredpanda
Собака, який намагається втримати хазяйку вдома, і з переконливим виглядом погрожує її не відпустити.
Цей собака більше ніколи не відпустить господарку / Фото Boredpanda
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Домашній улюбленець дуже хотів стати акробатом. Ці божевільні трюки точно мають побачити всі.
Який талановитий акробат / Фото Boredpanda