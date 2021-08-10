Собаки полюбляють корчити смішні міни. Вони, здається, самі не усвідомлюють, наскільки смішно можуть виглядати. На щастя, такі кумедні моменти змогли зафіксувати господарі та перехожі, а ми вирішили поділитись цими світлинами із вами.

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Смішні фото домашніх улюбленців

Цей італійський хорт вирішив продемонструвати свою широку усмішку, а його господар вчасно витягнув камеру та зафіксував це.



Яка гарна усмішка / Фото Boredpanda

Цей песик наче пародіює картину позаду. Його вираз дуже кумедний.



Цей собака смішно пародіює картину / Фото Boredpanda

Цуценятко сприйняло гру з м'ячем надто серйозно. Його жага до перемоги допомогла зробити ці смішні фото.



Цуценя дуже хотіло зловити м'ячик / Фото Boredpanda

Неочікуваний гучний звук розбудив собаку та викликав такі кумедні обурливі емоції.



Здивований та обурений песик / Фото Boredpanda

А цей песик, здається, радіє більше за своїх господарів. Він всіма можливими способами демонструє свої радісні емоції.



Дуже щасливий собака / Фото Boredpanda

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Цей втомлений звір схожий на батька маленького котика.



Який втомлений домашній улюбленець / Фото Boredpanda

Ця маленька чихуахуа напевне не дуже полюбляє моркву. Її реакція красномовна.



Маленька собачка дуже кумедно реагує на моркву / Фото Boredpanda

А цей улюбленець вирішив погратись і корчив різні смішні мордочки. Добре, що господар встиг це зафіксувати.



Який веселий песик / Фото Boredpanda

Собака, який намагається втримати хазяйку вдома, і з переконливим виглядом погрожує її не відпустити.



Цей собака більше ніколи не відпустить господарку / Фото Boredpanda

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Домашній улюбленець дуже хотів стати акробатом. Ці божевільні трюки точно мають побачити всі.



Який талановитий акробат / Фото Boredpanda