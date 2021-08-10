Собаки любят корчить смешные мины. Они, кажется, сами не осознают, насколько смешно могут выглядеть. К счастью, такие забавные моменты смогли зафиксировать хозяева и прохожие, а мы решили поделиться этими фотографиями с вами.

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Смешные фото домашних любимцев

Этот итальянский грейхаунд решил продемонстрировать свою широкую улыбку, а его хозяин вовремя вытащил камеру и зафиксировал это.



Какая красивая улыбка / Фото Boredpanda

Этот песик будто пародирует картину позади. Его выражение очень смешное.



Эта собака смешно пародирует картину / Фото Boredpanda

Щенок воспринял игру с мячом слишком серьезно. Его жажда до победы помогла сделать эти смешные фото.



Щенку очень хотелось поймать мячик / Фото Boredpanda

Неожиданный громкий звук разбудил собаку и вызвал такие забавные возмутительные эмоции.



Удивленный и возмущенный собака / Фото Boredpanda

А этот песик, кажется, радуется больше своих хозяев. Он всеми возможными способами демонстрирует свои радостные эмоции.



Очень счастливый собака / Фото Boredpanda

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Этот усталый зверь похож на отца маленького котика.



Какой уставший домашний любимец / Фото Boredpanda

Эта маленькая чихуахуа наверняка не очень любит морковь. Ее реакция красноречива.



Маленькая собачка очень забавно реагирует на морковь / Фото Boredpanda

А этот любимец решил поиграть и корчил разные смешные мордочки. Хорошо, что хозяин успел это зафиксировать.



Какой веселый песик / Фото Boredpanda

Собака, который пытается удержать хозяйку дома, и с убедительным видом угрожает ее не отпустить.



Эта собака больше никогда не отпустит хозяйку / Фото Boredpanda

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