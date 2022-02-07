Язык рыб: ученые сообщили, какие звуки можно услышать под водой
Источник:BBC
Рыбы уже более 155 миллионов лет умеют разговаривать. Об этом сообщил эколог Корнеллского университета Аарон Райс.
По словам исследователя, подводный мир полон воркования, чириканья и завывания, что делает его похожим на лес.
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Считалось, что рыбам не нужен язык, ведь они могут "общаться" цветом, движениями или электрическими импульсами. Однако оказалось, что их мир многоголосый. В нем некоторые рыбы могут даже петь на закате и рассвете, как птицы.
Мы не обращали на это внимания, потому что рыб, как правило, не видно и тем более не слышно, а специалисты в области подводной акустики все внимание уделяли китам и дельфинам. Но у рыб тоже есть голоса,
– отметил нейролог Эндрю Басс.
"Они могут скрежетать зубами или издавать звуки благодаря движению тела в воде. К тому же в ходе эволюции у них развились разные специализированные характеристики. Возможно, самая распространенная – это адаптация мышц, связанных с плавательным пузырем", – сообщил эколог Корнеллского университета. Аарон Райс.
Рыба-лягушка / Фото Kidadl
Кроме того, он добавил, что у рыбы-лягушки мышцы плавательного пузыря сокращаются быстрее всего в мире позвоночных. А это уже высокотехнологичная адаптация, поэтому ее можно назвать одной из самых болтливых.
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По словам ученых, две трети из 175 семейств рыб, скорее всего, общаются с помощью звуков. "Если вдуматься, рыбы умеют все: они могут дышать воздухом, летать – что угодно. Так что меня совсем не удивляет их способность издавать звуки", – подытожил Райс.
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