Ученые сравнили мозг домашних кошек и их диких предков – североафриканских диких кошек. Выяснилось, что мозг одомашненных кошек имеет более скромные размеры.
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Как проводили исследование
Ученые взяли 103 кошачьих черепа из Национального музея Шотландии. Они измерили размеры черепа, а также заполнили черепную коробку стеклянными шарами – так выяснили объем мозга животных.
Аналогично измерили и объем мозга домашних кошек. Выяснилось, что одомашненные кошки значительно потеряли в размерах мозга – к этому их привела жизнь с человеком.
Жизнь с человеком "расслабила" животных / Фото Unsplash
Диким животным, которых одомашнили, не нужно заботиться о собственном выживании: добывать пищу, избегать врагов. Потому им и не нужен большой мозг.
Подобные исследования проводились и раньше. Однако тогда мозг домашних животных сравнивали с дикими видами, которые не считаются предками кошек. В новом исследовании учёные исправили неточность.
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