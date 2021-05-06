Митиссай точно знает, как улучшить людям настроение. В его инстаграме можно увидеть крошечные, почти ювелирные фигурки кошек, собак, птиц.

Забавно Пёсик президента Ирландии не давал ему произнести речь, потому что хотел играть

Но вся "соль" кроется в том, что эти фигурки сделаны на основе курьезных и необычных фото. Только посмотрите на эти смешные "шедевры".

 

Коллаж 24 канала
Коллаж 24 канала / Фото instagram / @ meetissai417

Интересно Кролик Куки ездит на скейтборде и развлекает пациентов детских больниц

Коллаж 24 канала
Коллаж 24 канала / Фото instagram / @ meetissai417