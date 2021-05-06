Митиссай точно знает, как улучшить людям настроение. В его инстаграме можно увидеть крошечные, почти ювелирные фигурки кошек, собак, птиц.
Забавно Пёсик президента Ирландии не давал ему произнести речь, потому что хотел играть
Но вся "соль" кроется в том, что эти фигурки сделаны на основе курьезных и необычных фото. Только посмотрите на эти смешные "шедевры".
Коллаж 24 канала / Фото instagram / @ meetissai417
Интересно Кролик Куки ездит на скейтборде и развлекает пациентов детских больниц
Коллаж 24 канала / Фото instagram / @ meetissai417