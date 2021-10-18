"Я пополз на руках и коленях в меньшую трубу": почему мужчина забрал домой спасенного котенка

Брэндон Малвани оставил себе котенка, которого назвал Хантли, вытащив его из подземной трубы. Как происходило спасение – читайте в материале.

Пожарная часть, в которой работает Брэндон Малвани, в час ночи получила сигнал о животном, застрявшем в канализационной трубе.

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Приехав на вызов, мужчина вместе с коллегами понял, что там крошечный котенок. Чтобы спасти животное, Брэндон спустился в техническое отверстие.

"Я пополз на руках и коленях в меньшую трубу, чтобы найти котенка. После нескольких минут ожидания и криков, он выглянул из трубы. Тогда я схватил и вынес его. На тот момент я уже знал, что хочу котенка", — вспомнил Брэндон Малвани.

После того как котика передали организации защиты животных, мужчина продолжил интересоваться его здоровьем.

Я знал о его текущем состоянии здоровья и примерный возраст. Котенку было всего несколько недель. Во время одного из телефонных звонков я решил забрать его, потому что он заслуживает лучшей жизни, чем быть диким котом,

– добавил Малван.

Мужчина утверждал, что почувствовал "особую связь" с четвероногим. Между тем Хантли хорошо себя чувствует в новой семье, где живет еще 4 маленьких детей и собака.



Брэндон Малвани с семьей / Фото Brandon Mulvaney

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