Пожарная часть, в которой работает Брэндон Малвани, в час ночи получила сигнал о животном, застрявшем в канализационной трубе.
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Приехав на вызов, мужчина вместе с коллегами понял, что там крошечный котенок. Чтобы спасти животное, Брэндон спустился в техническое отверстие.
"Я пополз на руках и коленях в меньшую трубу, чтобы найти котенка. После нескольких минут ожидания и криков, он выглянул из трубы. Тогда я схватил и вынес его. На тот момент я уже знал, что хочу котенка", — вспомнил Брэндон Малвани.
После того как котика передали организации защиты животных, мужчина продолжил интересоваться его здоровьем.
Я знал о его текущем состоянии здоровья и примерный возраст. Котенку было всего несколько недель. Во время одного из телефонных звонков я решил забрать его, потому что он заслуживает лучшей жизни, чем быть диким котом,
– добавил Малван.
Мужчина утверждал, что почувствовал "особую связь" с четвероногим. Между тем Хантли хорошо себя чувствует в новой семье, где живет еще 4 маленьких детей и собака.
Брэндон Малвани с семьей / Фото Brandon Mulvaney
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