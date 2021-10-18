Этой особенностью является то, что люди живут вместе с собаками. Хвостатые любимцы мужественно разделяют с ними трудности и маленькие радости такой жизни.

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Проект о людях и собаках

Многие годами живут на улице со своими собаками. В условиях полной социальной изоляции, без надежды улучшить свое положение, собаки становятся единственными друзьями и утешением людей, вынужденных жить на улице.

В Бразилии создали социальный проект "Уличные жители и их собаки".

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Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

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Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

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Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

#4

Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

#5

Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

#6

Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

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Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

Фотограф рассказывает о людях

Фотограф домашних животных Эд Лепоро с 2012 года начал фотографировать и писать о собаках и их опекунах, которые вынуждены жить на улице.

В 2015 году он выпустил свою первую книгу, которая положила начало социальному проекту.

Теперь это полноценная организация, предлагающая помощь в уходе за животным. Здесь собаке могут предоставить корм, ветеринарную помощь, а также средства для борьбы с паразитами.

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Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

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Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

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Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

#11

Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

#12

Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

#13

Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

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Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

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Бездомные люди и их собаки из Бразилии
Фото из инстаграма МРСК

Помогают и людям

В социальном проекте "Уличные жители и их собаки" заботятся не только о собаках. Владельцы четвероногих могут принять душ и позавтракать. Кроме того, людям раздают наборы личной гигиены и рюкзаки для вещей.

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