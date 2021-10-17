Дружелюбный ретривер здоровается с почтальоном уже почти год – в 2020 году к дому владельцев Лося назначили почтальонский маршрут.
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Во время первого визита почтальона Лось попросился встретить мужчину. Хозяйка ретривера, Меган Грушински, увидев, с какой радостью песик встречал почтальона, позволила Лосю выходить к новому другу каждый день. Теперь мужчина в почтовой форме останавливается перед домом Лося и играет с ласковым ретривером.
Мне очень понравилось, как почтальон взаимодействует с моей собакой. Это было здорово,
– рассказала Меган.
Теперь женщина каждый раз снимает видео теплых встреч и публикует их в инстаграме и тиктоке.
Несмотря на напряженный график, мужчина всегда успевает поздороваться с Лосем и немного его развлечь. Их дружба растрогала сеть и сделала золотистого ретривера популярным – на страницу Лося в инстаграме подписалось более 30 тысяч фолловеров.
Песик и почтальон стали лучшими друзьями / Фото из инстаграма Лося
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Недавно хозяйка песика узнала, что собственная собака почтальона, к сожалению, умерла – теперь встречи с Лосем стали для мужчины особенно ценными. Почтальон стал лучшим другом для ретривера и семьи.
Надеюсь, это продлится еще много-много лет. Он наш почтальон, пока не уйдет на пенсию, поэтому было бы интересно наблюдать за их дружбой,
– отметила Грушински.