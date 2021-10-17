Дружній ретривер вітається з листоношею вже майже рік – у 2020 році до дому власників Лося призначили поштарський маршрут.
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Під час першого візиту поштаря Лось попросився зустріти чоловіка. Хазяйка ретривера, Меган Грушинскі, побачила, з якою радістю песик зустрічав листоношу, що дозволила Лосю виходити до нового друга щодня. Тепер чоловік у поштарській формі зупиняється перед будинком Лося та грається з лагідним ретривером.
Мені дуже сподобалося, як поштар взаємодіє з моїм собакою. Це було чудово,
– розповіла Меган.
Тепер жінка щоразу знімає відео теплих зустрічей та публікує їх в інстаграмі та тіктоці.
Попри напружений графік, чоловік завжди встигає привітатися з Лосем та трохи його розважити. Їхня дружба розчулила мережу та зробила золотистого ретривера популярним – на сторінку Лося в інстаграмі підписалося понад 30 тисяч фоловерів.
Песик та поштар стали найкращими друзями / Фото з інстаграму Лося
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Нещодавно хазяйка песика дізналась, що власний собака листоноші, на жаль, помер – тепер зустрічі з Лосем стали для чоловіка особливо цінними. Поштар став кращим другом для ретривера та родини.
Сподіваюся, це триватиме ще багато-багато років. Він наш листоноша, поки не піде на пенсію, тому було б цікаво спостерігати за їх дружбою,
– зазначила Грушинскі.