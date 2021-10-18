Пожежна частина, в якій працює Брендон Малвані, о 1 годині ночі отримала сигнал про тварину, що застрягла в каналізаційній трубі.

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Приїхавши на виклик, чоловік разом із колегами зрозумів, що там крихітне кошеня. Аби врятувати тварину, Брендон спустився в технічний отвір.

"Я поповз на руках та колінах у меншу трубу, щоб знайти кошеня. Після кількох хвилин очікування і вигуків, він визирнув з труби. Тоді я схопив і виніс його. На той момент я вже знав, що хочу кошеня", – пригадав Брендон Малвані.

Після того, як котика передали організації захисту домашніх тварин, чоловік продовжив цікавитися його здоров'ям.

Я знав про його поточний стан здоров'я та приблизний вік. Кошеняті було всього кілька тижнів. Під час одного з телефонних дзвінків я вирішив забрати його, тому що він заслуговує на краще життя, ніж бути диким котом,

– додав Малвані.

Чоловік стверджував, що відчув "особливий зв'язок" з чотирилапим. Тим часом Хантлі добре себе почуває у новій сім'ї, де живе ще 4 маленьких дітей та собака.



Брендон Малвані з сім'єю / Фото Brandon Mulvaney​

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