Известная актриса София Вергара устроила праздник в День рождения собаки: фото

Известная актриса и модель София Вергара недавно отпраздновала свое 49-летие. Кроме своего праздника, актриса также отметила День рождения своей собаки.

Специально для собаки презентовали торт. Уникальные фото празднования актриса опубликовала в инстаграми.

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София Вергара поздравила свою собаку с Днем рождения

Известная колумбийская и американская актриса и модель София Вергара опубликовала фото собаки с десертом. На фото – крошечный торт ко Дню рождения, изысканно украшенный розовыми розами и фигуркой фламинго.

Так актриса поздравила своего чихуахуа Бабблса с Днем рождения.

Сегодня День рождения Бабблса!

– написала актриса под фото в инстаграм.

Пользователи сети также поздравили собаку с Днем рождения, спрашивали о его возрасте и присылали милые смайлики.

К празднованию также присоединились две другие собаки актрисы. Все домашние любимцы были одеты в одинаковой одежде с леопардовым принтом. Актриса отметила, что это одежда бренда ее сына.



Все собаки были в одинаковой одежде / Скриншот с инстаграму Софии Вергары

Об отношениях с собакой

Сын Софии Вергары, 29-летний Маноло Гонсалес-Риполл Вергара запустил свою линейку одежды для собак в 2020 году.

В одном из интервью София Вергара отметила, – что, очевидно, Баблс ее "ненавидит" и больше любит ее мужа - актера Джо Манганьелло. Известно, что третий любимец появился у пары ранее в этом году.

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Кстати, это не первый раз актриса устраивает праздник для собаки. В 2020 году она устроила празднование для другого любимца и потратила на это ориентировочно 5 тисяч долларов.

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