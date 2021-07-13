Спеціально для собаки презентували торт. Унікальні фото святкування актриса опублікувала в інстаграмі.
Зауважте Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради
Софія Вергара привітала свого собаку з Днем народження
Відома колумбійська й американська акторка і модель Софія Вергара опублікувала фото собаки з десертом. На фото – крихітний торт до Дня народження, який вишукано прикрашений рожевими трояндами та фігуркою фламінго.
Так актриса привітала свого чихуахуа Баблса з Днем народження.
Сьогодні День народження Баблса!
– написала актриса під фото в інстаграм.
Користувачі мережі також привітали собаку з Днем народження, питали про його вік та надсилали милі смайлики.
До святкування також доєднались дві інші собаки актриси. Всі домашні улюбленці були вдягнені в однаковому одязі з леопардовим принтом. Актриса зауважила, що це одяг бренду її сина.
Усі собаки були в однаковому одязі / Скриншот з інстаграму Софії Вергари
Про стосунки з собакою
У одному з інтерв'ю Софія Вергара зауважила, – що, очевидно, Баблс її "ненавидить" та більше любить її чоловіка – актора Джо Манганьєлло. Відомо, що третій улюбленець з'явився у пари раніше в цьому році.
До речі, це не вперше актриса влаштовує свято для собаки. У 2020 році вона влаштувала святкування для іншого улюбленця й витратила на це орієнтовно 5 тисяч доларів.
Читайте більше Ідеальні моделі: неймовірні групові світлини собак, яким позаздрить будь-який фотограф