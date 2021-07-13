Специально для собаки презентовали торт. Уникальные фото празднования актриса опубликовала в инстаграми.
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София Вергара поздравила свою собаку с Днем рождения
Известная колумбийская и американская актриса и модель София Вергара опубликовала фото собаки с десертом. На фото – крошечный торт ко Дню рождения, изысканно украшенный розовыми розами и фигуркой фламинго.
Так актриса поздравила своего чихуахуа Бабблса с Днем рождения.
Сегодня День рождения Бабблса!
– написала актриса под фото в инстаграм.
Пользователи сети также поздравили собаку с Днем рождения, спрашивали о его возрасте и присылали милые смайлики.
К празднованию также присоединились две другие собаки актрисы. Все домашние любимцы были одеты в одинаковой одежде с леопардовым принтом. Актриса отметила, что это одежда бренда ее сына.
Все собаки были в одинаковой одежде / Скриншот с инстаграму Софии Вергары
Об отношениях с собакой
В одном из интервью София Вергара отметила, – что, очевидно, Баблс ее "ненавидит" и больше любит ее мужа - актера Джо Манганьелло. Известно, что третий любимец появился у пары ранее в этом году.
Кстати, это не первый раз актриса устраивает праздник для собаки. В 2020 году она устроила празднование для другого любимца и потратила на это ориентировочно 5 тисяч долларов.
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