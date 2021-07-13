Сандра и Хосе – опытные кинологи, которые на протяжении многих лет ухаживают за собаками и учат их интересным трюкам.

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Woofpack – это своеобразный "детский сад" для собак, где они могут не только весело провести время, но и получить новые навыки. Собаки настолько любят своих тренеров, что даже готовы терпеливо позировать перед фотокамерой.

Романтическое фото / Фото Boredpanda

Групповые фото собак – это развлечение тренеров Woofpack, которое позволяет не только популяризировать заведение, но и тренирует дисциплину. Кроме того, фотографии получаются настолько атмосферными, что быстро разлетаются сетью.

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Счастливые модели / Фото Boredpanda

Для фотографий мы пользуемся командами "сидеть" и "оставаться на месте". Собаки становятся дисциплинированными и учатся ждать соответствующего сигнала. Кроме того, фотографии очень нравятся хозяевам, они с радостью делятся ими в сети, – рассказали Сандра и Хосе.

Смотрите больше ярких групповых фотографий собак, к которым невозможно остаться равнодушным: