Невозможно красивые: как изменились собаки из приюта – фото до и после

21 июля 2021 , 15:18
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Источник:

Boredpanda

Животные, которых спасли с улицы или приютов, благодарят своих хозяев особой верностью. Только посмотрите на удивительные трансформации, произошедшие с этими собаками.

Если вы давно мечтали спасти бездомное животное – эти фото могут вдохновить вас на замечательный шаг. Собачки, которые попали домой, меняются просто удивительно.

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Собака через 2 года после усыновления


Фото Boredpanda

Врачи говорили, что больной щенок не выживет, а ему уже год и он выздоровел


Фото Boredpanda

Красавица Майя


Фото Boredpanda

Этот песик не мог ходить, а теперь он король дорог


Фото Boredpanda

Только посмотрите на это превращение


Фото Boredpanda

Печальный пес стал счастливым


Фото Boredpanda

Настоящий красавец


Фото Boredpanda

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Здоровый и счастливый пес


Фото Boredpanda

День, когда владельцы взяли малыша и то, каким он вырос


Фото Boredpanda

Радость на мордочке собачки


Фото Boredpanda

Никто не верил, что собака станет такой


Фото Boredpanda

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Из покинутого малыша может вырасти такой счастливый пес


Фото Boredpanda

Не бойтесь брать животных из приюта или улицы –  любовь и забота творят чудеса!
Автор: Аліна Рудченко