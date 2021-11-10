Студентка из Канады, которую зовут Габриэла Карвалхо, взяла к себе белую кошку Айвори еще в 2020 году. Перед тем умерла ее предыдущая домашняя любимица.
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Тогда девушка думала, что больше не будет забирать к себе животных, однако поход в приют изменил ее планы. "Я прошла мимо котят, а потом мимо Айвори — красивую маленькую очаровательную белую кошку, которая рассматривала меня своими большими глазами", — отметила Карвалхо.
Айвори вышла, подошла ко мне и легла прямо на колени. Она начала мурлыкать и это было очень громко,
– вспомнила Габриэла Карвалхо.
Кошка выделялась не только белой шерстью, но и разноцветными глазами: зеленым и желтым. Известно, что это явление называется гетерохромией.
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"Я до безумия люблю Айвори, она мое спасение. Я очень благодарна судьбе за нашу встречу. Она была моим лучшим другом во время пандемии COVID-19, карантина. Она бесценна. Я рада, что она выбрала меня первой", — рассказала Карвалхо.
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