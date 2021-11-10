Студентка из Канады, которую зовут Габриэла Карвалхо, взяла к себе белую кошку Айвори еще в 2020 году. Перед тем умерла ее предыдущая домашняя любимица.

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Тогда девушка думала, что больше не будет забирать к себе животных, однако поход в приют изменил ее планы. "Я прошла мимо котят, а потом мимо Айвори — красивую маленькую очаровательную белую кошку, которая рассматривала меня своими большими глазами", — отметила Карвалхо.

Айвори вышла, подошла ко мне и легла прямо на колени. Она начала мурлыкать и это было очень громко,

– вспомнила Габриэла Карвалхо.

Кошка выделялась не только белой шерстью, но и разноцветными глазами: зеленым и желтым. Известно, что это явление называется гетерохромией.

Гетерохромия – разный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или неодинаковая окраска разных участков радужной оболочки одного глаза. Она является результатом относительного избытка или недостатка меланина (пигмента). Впоследствии девушка узнала еще одну необычную особенность кошки. Оказалось, что глаза Айвори могут периодически изменять цвет – в зависимости от погоды. Например, из зеленого и желтого на ярко-желтый и оранжевый. Особенности кошачьих глаз в совершенстве не изучены, однако Габриэла уточняет, что гетерохромия никак не сказывается на самочувствии кошки.

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"Я до безумия люблю Айвори, она мое спасение. Я очень благодарна судьбе за нашу встречу. Она была моим лучшим другом во время пандемии COVID-19, карантина. Она бесценна. Я рада, что она выбрала меня первой", — рассказала Карвалхо.

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