Студентка з Канади, яку звати Габріела Карвалхо, взяла до себе білу кішку Айворі ще у 2020 році. Перед тим померла її попередня домашня улюблениця.
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Тоді дівчина думала, що більше не буде забирати до себе тварин, проте похід до притулку змінив її плани. "Я пройшла повз кошенят, а потім повз Айворі — гарну маленьку чарівну білу кішку, яка розглядала мене своїми великими очима", — зазначила Карвалхо.
Айворі вийшла, підійшла до мене та лягла прямо на коліна. Вона почала муркотіти й це було дуже голосно,
– пригадала Габріела Карвалхо.
Кішка виділялася не тільки білою шерстю, а й різноколірними очима: зеленим та жовтим. Відомо, що це явище називається гетерохромією.
Особливості котячих очей досконало не вивчені, проте Габріела уточнює, що гетерохромія ніяк не позначається на самопочутті кішки.
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"Я до божевілля люблю Айворі, вона моє спасіння. Я дуже вдячна долі за нашу зустріч. Вона була моїм найкращим другом під час пандемії COVID-19, карантину. Вона безцінна. Я рада, що вона обрала мене першою", — розповіла Карвалхо.
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