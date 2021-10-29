Это впервые в истории судебных решений в Испании решили судьбу четырехлапого члена семьи. Мадридский суд именно так воспринял любимца: как полноправного участника отношений.

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Опека над любимцем после разрыва

Лола Гарсия из юридической фирмы Law & Animals подала это дело в суд в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных 1987 года, которую Испания ратифицировала в 2017 году.

Она сказала, что это революционное решение, поскольку ее клиентка смогла заявить о себе не как о "совладелице", а как о "соответственной" за ее воспитание.

Как доказательства по делу использовали:

договор об усыновлении собаки по имени Панда,

ветеринарные счета,

фотографии, на которых трое рассматриваются как семья, точно так же, если бы это была семейная фотография с детьми.

Судья постановил, что доказательства в производстве выявляют аффективные отношения между истцом и собакой, которая достойна законной опеки. Следовательно, Панда будет поочередно жить у двух экс-партнеров в течение месяца.

Суд считал, что обе стороны несут солидарную ответственность и заботу о собаке по имени Панда. Адвокат, подавшая дело в суд, сказала, что это "пионерское решение".

Сейчас в Испании разрабатывается новый закон, согласно которому животные больше не будут считаться объектами, а будут юридически признаваться живыми существами. Этот статус облегчит партнерам запрос на общую опеку над домашним питомцем после разрыва отношений.

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Законы об опеке над собаками в мире

В Великобритании юридически собаки рассматриваются как неодушевленные объекты, подобные автомобилям, домам или другим личным вещам. Дела по поводу опеки сводятся к определению того, кто является единственным владельцем.

В Австралии нет законодательства о том, как суды должны ориентироваться на условия проживания домашних животных после развода. В Украине ситуация аналогичная.

Франция изменила свой закон в 2014 году, чтобы домашние животные считались живыми существами, а не передвижными товарами. Новый статус означал, что пары могут бороться за общую опеку по делам о разводе.