История четырех собак облетела мировые новости прошедшей недели. Видео с беспомощными собачками среди выжженной земли растрогало миллионы зрителей. В конце концов, за несколько дней четвероногих удалось спасти.

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Собачек на Ла-Пальме спасли

В день, когда началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха, 70-летний владелец взял их на охоту. Тогда его встретили военные Гражданской гвардии и заставили эвакуироваться подальше от лавы. Мужчине поставили ультиматум, что он должен ехать без своих животных.

Оставшись без хозяина, один на один со стихией, собаки смогли спастись. Они по запаху и интуитивно вернулись в дом и скрылись в бассейне. Там лава не могла их достать. Собачек увидели спасатели с беспилотников и начали за ними следить. Чтобы поддерживать их, собакам с беспилотников сбрасывали еду.

Специалисты компании Aerocamaras, которая занимается беспилотниками, планировали воздушную операцию по эвакуации собак. В конце концов неизвестные активисты из команды A Team заявили о спасении животных.

Зоозащитники опубликовали видео со спасенными собаками и оставили в бассейне, где они жили, плакат с надписью "собаки в порядке".

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Aerocamaras отправили в дом, где жили собаки, дрон и подтвердили, что они исчезли.

Мы ничего не увидели, но хотели еще раз в этом убедиться. Сегодня мы просматривали изображения и подтвердили властям, что на том месте, где были собаки, появились человеческие следы. Поэтому мы подтверждаем, что они там были,

– заявить в компании.

Участники A Team не разглашают своих имен. Скорее всего из-за того, чтобы сохранить анонимность. Гражданским лицам сейчас запрещено входить в зону, покрытую лавой. Нарушителям грозит штраф в размере 180 евро.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

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