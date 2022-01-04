Испугалась подарка от детей: видео забавной реакции мамы на щенка

4 января 2022 , 10:15
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тікток alexanderyork_

Дети на рождественские праздники решили сделать маме необычный подарок. Реакцию женщины на сюрприз сняли и опубликовали в социальных сетях.

Американец, которого зовут Алекс, опубликовал в тикток видео, где он с братом вручил маме особый подарок. Ребята купили для женщины щенка, о котором она долго мечтала.

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Известно, что мама даже не догадывалась о сюрпризе. Когда ей отдали пакет она испугалась из-за того, что он начал шевелиться. Однако ее радость была безгранична, когда она увидела щенка.

Видео под названием "Она была поражена" набрало более 33 миллионов просмотров и более 33 тысяч комментариев.

Смотрите видео: маме подарили щенка

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Как люди реагировали на подарок от сыновей:

  • "Сам себя распаковал".
  • "Я хочу себе такого щенка".
  • "Сразу хозяйку признал, это очень мило".

Смотрите видео: как мама заботится о щенке

alexanderyork_ Mom and Archie, I think the love eachother #puppy #puppytraining #puppymotivation #archiethepup original sound - Alexander.York
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Автор: Марія Лелека