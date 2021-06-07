К собакам-поводырям выдвигают немало требований. Это должны быть физически здоровые, дружелюбные животные с устойчивой психикой. Главная задача такого пса – вести хозяина по городу и помогать преодолевать препятствия: лестницы, выступы, светофоры, траншеи, неровности, низкие ветви деревьев и тому подобное.
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Специалисты называют таких животных "собака-проводник". Пес всегда идет на полкорпуса впереди своего владельца. Человек держит пса за жесткую шлейку, которая помогает лучше чувствовать сигналы животного.
Собака-поводырьспециально обученное животное, которое может помогать незрячим людям или людям с нарушениями зрения передвигаться вне помещений и избегать препятствий.
Золотистые ретриверы часто становятся поводырями / Фото Unsplash
Породы собак, которые чаще всего становятся поводырями
- лабрадор-ретривер,
- золотистый ретривер,
- немецкая овчарка,
- ризеншнауцер,
- колли.
Сочетание несочетаемого
При отборе собак, которые в будущем могут стать поводырями, от них требуют черт, которые кажутся несовместимыми:
- Дружелюбие вместе с охранным способностями.
- Сохранение инстинктов вместе с полным отказом от инстинктивных погонь за кошками, или внимания к другим собакам.
Без этих качеств пес не сможет быть действительно надежным поводырем.
Уникальный навык – разумное неподчинение
Правильно выдрессированные собаки-поводыри должны уметь анализировать команды хозяина. Они не должны выполнять команду в том случае, если это угрожает слепому владельцу.
Вместо этого пес может принимать собственное решение, как действовать в ситуации. Это называют разумным неподчинением.
Иногда поводыри должны самостоятельно принимать решения / Фото pets2.me
Чем поводыри отличаются от других собак
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Пес должен помнить десятки маршрутов
Собака-поводырь должна уверенно водить владельца по постоянным маршрутам: на работу, в магазин, к родственникам и домой. Лучше всего, если этот маршрут покажут собаке родные или близкие незрячего человека. Хорошо воспитанному псу достаточно пройти маршрут 2 – 3 раза, чтобы запомнить его надолго.
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Собака-поводырь не должна охранять владельца
Ее функции являются другими – помогать человеку передвигаться по городу. В случае критической ситуации агрессивный пес может не подпустить к незрячему человеку врачей или прохожих, которые хотят помочь. Поэтому собака должна спокойно относиться к посторонним людям.
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Поводыри не должны ни на что отвлекаться
Чтобы не случилось на улице: салюты, шум машин, мимо пробежала кошка или другой пес – собака-поводырь должна оставаться на маршруте и вести своего человека. Конечно, животные иногда отвлекаются, однако хорошо выдрессированный пес возвращается к работе после первой же команды владельца. Для того чтобы приучить собак к шуму улиц, с ними начинают гулять в публичных местах с раннего возраста.
Не каждый пес может стать поводырем / Фото sobaka.guru
Есть ли собаки-поводыри в Украине
Да, незрячие люди в Украине пользуются собачками-проводниками. Однако все это происходит неофициально. В украинских законах не прописаны правила пребывания с собаками-поводырями в общественных местах.
Для того чтобы незрячий человек мог свободно передвигаться, собаку должны пускать везде: во все виды транспорта, в больницы, магазины, на рабочее место человека и тому подобное. В нашей стране такая практика не распространена.
Собак-поводырей до сих пор воспринимают как обычных животных и не позволяют им посещать публичные места.
Кроме того, в Украине нет специальных центров, где готовят собак-поводырей. Подготовка одной собаки стоит от 40 тысяч долларов, в зависимости от страны.
Как долго обучают собак-поводырей
Первый отбор будущие поводыри проходят уже в 1,5 – 2 месяца. Специалисты уже тогда могут понять, может ли этот пес стать поводырем.
В конце курса воспитания пес должен научиться взаимодействовать с будущим владельцем / Фото Unsplash
К 6 – 7 месяцам щенков социализируют, обучают прогулкам на шумных улицах, приучают быть спокойными и уравновешенными.
После 6 месяцев собак начинают учить стандартным командам и правилам поведения. Особое внимание уделяется спокойной реакции на людей, в том числе незнакомых.
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Затем начинается курс дрессировки. Он продолжается в течение 6 – 8 месяцев.