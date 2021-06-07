До собак-поводирів висувають чимало вимог. Це мають бути фізично здорові, дружелюбні тварини зі стійкою психікою. Головне завдання такого пса – вести господаря по місту й допомагати долати перешкоди: сходи, виступи, світлофори, траншеї, нерівності, низькі гілки дерев тощо.

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Фахівці називають таких тварин "собака-провідник". Пес завжди йде на пів корпуса попереду свого власника. Людина тримає пса за жорстку шлейку, що допомагає краще відчувати сигнали тварини.

Собака-поводир спеціально навчена тварина, яка може допомагати незрячим людям або людям з порушеннями зору пересуватися поза приміщеннями та уникати перешкод.



Золотисті ретривери часто стають поводирями / Фото Unsplash

Породи собак, які найчастіше стають поводирями

лабрадор-ретривер,

золотистий ретривер,

німецька вівчарка,

різеншнауцер,

колі.

Поєднання непоєднуваного

При відборі собак, які в майбутньому можуть стати поводирями, від них вимагають рис, що здається непоєднуваними:

Дружелюбність разом з охоронним здібностями.

Збереження інстинктів разом із повною відмовою від інстинктивних погонь за кішками, або уваги до інших собак.

Без цих якостей пес не зможе бути справді надійним поводирем.

Унікальний навик – розумне непідкорення

Правильно видресирувані собаки-поводирі мають вміти аналізувати команди господаря. Вони не повинні виконувати команду в тому разі, якщо це загрожує незрячому власнику.

Замість цього пес може приймати власне рішення, як діяти у ситуації. Це називають розумним непідкоренням.



Іноді поводирі мають самостійно приймати рішення / Фото pets2.me

Чим поводирі відрізняються від інших собак

Пес має пам'ятати десятки маршрутів

Собака-поводир має впевнено водити власника за постійними маршрутами: на роботу, до магазину, до родичів та додому. Найкраще, якщо цей маршрут покажуть песику рідні або близькі незрячої людини. Добре вихованому собаці достатньо пройти маршрут 2 – 3 рази, щоб запам'ятати його надовго.

Собака-поводир не повинна охороняти власника

Її функції є іншими – допомагати людині пересуватися містом. У разі критичної ситуації агресивний пес може не підпустити до незрячої людини лікарів або перехожих, які хочуть допомогти. Тому собака має спокійно ставитися до сторонніх людей.

Поводирі не мають ні на що відволікатися

Щоб не трапилося на вулиці: салюти, шум машин, повз пробігла кішка чи інший пес – собака-поводир має залишатися на маршруті й вести свою людину. Звісно, тварини інколи відволікаються, однак добре видресируваний пес повертається до роботи після першої ж команди власника. Для того, щоб привчити собак до шуму вулиць, із ними починають гуляти в публічних місцях з раннього віку.



Не кожен пес може стати поводирем / Фото sobaka.guru

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Чи є собаки-поводирі в Україні

Так, незрячі люди в Україні користуються песиками-провідниками. Однак усе це відбувається неофіційно. В українських законах не прописані правила перебування з собаками-поводирями у громадських місцях.

Для того, щоб незряча людина могла вільно пересуватися, собаку мають пускати скрізь: у всі види транспорту, в лікарні, магазини, на робоче місце людини тощо. У нашій державі така практика не розповсюджена.

Собак-поводирів досі сприймають, як звичайних тварин і не дозволяють їм відвідувати публічні місця.

Окрім того, в Україні немає спеціальних центрів, де готують собак-поводирів. Підготовка одного собаки коштує від 40 тисяч доларів, залежно від країни.

Чи довго навчають собак-поводирів

Перший відбір майбутні поводирі проходять вже в 1,5 – 2 місяці. Фахівці вже тоді можуть зрозуміти, чи може цей пес стати поводирем.



Наприкінці курсу виховання пес має навчитися взаємодіяти з майбутнім власником / Фото Unsplash

До 6 – 7 місяців цуценят соціалізують, навчають поведінки на шумних вулицях, привчають бути спокійними та врівноваженими.

Після 6 місяців собак починають навчати стандартних команд та правил поведінки. Особливу увагу приділяють спокійній реакції на людей, у тому числі незнайомих.

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Потім починається курс дресирування. Він триває протягом 6 – 8 місяців.

Важливо розуміти, що собака-поводир – не навігатор і не вирішує, куди саме людині йти. Пес тільки допомагає долати перешкоди на маршруті, а куди йти – вирішує власник. Часто для цього незрячі люди користуються навігатором і дають собаці команди повернути вправо або вліво. Завданням пса є знайти найближчий поворот.