Владельцам домашних животных интересно, имеют ли их любимцы душу и, могут ли они попасть после смерти в рай. Что происходит с живыми существами после их гибели, рассказал священник Андрей Максимович.

Читайте также Могут ли коты ревновать: что выяснили зооспециалисты

Имеют ли животные душу?

Священник отметил веру в то, что люди имеют бессмертную душу, которая отсутствует у животных. Ссылаясь на Книгу Бытия, он объяснил, что животные имеют отдельную душу, которая характеризуется чувственностью, включая такие эмоции, как страх и чувства. В отличие от человеческой души, которая считается вечной, души животных считаются смертными и не способны пережить смерть.

Согласно учению Библии, Бог создал животных на 5-й и 6-й день перед сотворением человека. Животные были созданы Богом для того, чтобы служить человеку, давая ему власть управлять ими.

Часто мы думаем, что "управлять" – это покорять, но Господь говорит о том, что человек должен заботиться о животных,

– говорит Максимович.

Относительно того, будут ли животные в раю – четкого ответа нет, но все мнения сводятся больше "за", чем "против". При этом священник отмечает, будут ли в раю именно домашние любимцы – у него ответа нет.

Имеют ли животные душу, и что с ними происходит после смерти / Фото Unsplash

В то же время известный писатель и христианский апологет Клайв Льюис предположил, что некоторые животные имеют такое важное значение в нашей жизни, что могут достичь определенной формы бессмертия не в самих себе, а в бессмертии своих хозяев.