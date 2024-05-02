Власникам домашніх тварин цікаво, чи мають їхні улюбленці душу і, чи можуть вони потрапити після смерті у рай. Що відбувається з живими істотами після їхньої загибелі, розповів священник Андрій Максимович.

Читайте також Чи можуть коти ревнувати: що з'ясували зоофахівці

Чи мають тварини душу?

Священник наголосив на вірі в те, що люди мають безсмертну душу, яка відсутня у тварин. Посилаючись на Книгу Буття, він пояснив, що тварини мають окрему душу, яка характеризується чуттєвістю, включаючи такі емоції, як страх і почуття. На відміну від людської душі, яка вважається вічною, душі тварин вважаються смертними і не здатні пережити смерть.

Згідно з вченням Біблії, Бог створив тварин на 5-й і 6-й день перед створенням людини. Тварини були створені Богом для того, щоб служити людині, даючи їй владу керувати ними.

Часто ми думаємо, що "управляти" – це підкорювати, але Господь каже про те, що людина має дбати про тварин,

– говорить Максимович.

Щодо того, чи будуть тварини у раю – чіткої відповіді немає, але всі думки зводяться більше "за", ніж "проти". При цьому священник зазначає, чи будуть в раю саме домашні улюбленці – у нього відповіді нема.

Чи мають тварини душу, і що з ними стається після смерті / Фото Unsplash

Водночас відомий письменник і християнський апологет Клайв Льюїс припустив, що деякі тварини мають таке важливе значення в нашому житті, що можуть досягти певної форми безсмертя не в самих собі, а у безсмерті своїх господарів.