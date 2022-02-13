Играют в футбол или болеют: пользователи сети поделились забавными фото собак

13 февраля 2022 , 14:55
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Источник:

Daily Paws

Американцы опубликовали фотографии своих песиков, которые небезразличны к американскому футболу. Эти хвостатые питомцы точно знают, как правильно поддерживать любимую команду.

Некоторые владельцы даже приобрели своим любимцам крохотные футболки с названием любимой команды. Вот как с такой поддержкой не выиграть все матчи?

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Самая милая болельщица


Фото sasha_thepom_

Ну очень преданный поклонник


Фото tuckinaround

А этот пес – непревзойденный игрок


Фото larrynfrank 

Умоляет команду о победе


Фото falkor_the_doxie

Эта собака действительно умеет болеть


Фото myla_the__rescue

Этот пес – настоящий красавчик в фирменной футболке


Фото always_sonny_inphl

Самый харизматичный поклонник


Фото normansnugglebutt

Готов немедленно начать игру


Фото grandpamurphy_theairedale

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Улыбается своей команде


Фото java.affogato.la

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Автор: Аліна Рудченко