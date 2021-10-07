Идеальный полет: вирусное видео про самолет, полный собак, покоряет тикток
Источник:тикток cassventures
Участница этого необычного полета признается, что она не хотела приземляться. Самолетом собак перевозили из Алабамы в Орландо, штат Флорида, чтобы спасти от эвтаназии.
26-летняя Кассандра Бержерон оказалась среди добровольцев, которые помогли перевезти собак в маленьком самолете. Всего на борту было 27 собак, а полет продолжался около 45 минут.
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Спасительный полет
Собак разного возраста забрали из переполненных приютов в Алабаме. Если бы не добровольцы и мужественный капитан Майкл Янг, этих собак могли бы усыпить. А теперь они получили шанс на жизнь и новый дом.
Повсюду в самолете были собаки / Скриншот с видео
Как все происходило
Сначала собакам дали немного меда, чтобы их не тошнило в полете. Затем животным дали побегать и поиграть, чтобы во время перелета они были спокойными.
Первыми в самолет сели 4 добровольцев. Они не брали с собой никаких вещей – чтобы в салон поместилось как можно больше собак.
Затем на борт пустили спасенных животных. Задачей волонтеров было обеспечить порядок: надо было, чтобы собаки не мешали Янгу управлять самолетом.Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.
Щенки намочили волонтеров
Песики хорошо перенесли полет / Скриншот с видео
Собаки вели себя на удивление спокойно. Только некоторые щенки не удержались и немного намочили волонтеров. Впрочем, это совсем не испортило впечатление от полета.
Я была в чистом блаженстве. Я не хотела приземляться. Я не могла перестать улыбаться на протяжении всего времени, – рассказывает автор видео.Интересно! Капитан Майкл Янг, профессор и пилот Университета Центральной Флориды, возглавляет спасательные полеты для собак из Алабамы. Он помог спасти уже более 7 тысяч собак.
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Что было дальше
- Когда самолет приземлился, песиков встретили еще 15 добровольцев. Животных отвезли в разные приюты и организации по спасению.
- Сейчас собачек активно усыновляют – большая часть из них уже нашла свой дом.
- Видео, записанное Кассандрой для тиктока, стало супервирусным. Его просмотрели уже более 12 миллионов человек.