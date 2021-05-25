Без единого слова: художник нарисовал милый комикс о том, как усыновил кота

Бразильскому иллюстратору не нужны слова, чтобы рассказать о своем котике. Адемар Виейра рисует трогательные и милые комиксы.
Художник рассказывает, что не ожидал когда-нибудь стать "папой" кота. Он любит собак, потому мурчащий комочек стал для него неожиданностью и испытанием.
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Ademar Vieira / instagram
Однажды Адемар заметил котенка возле своей квартиры. Он начал кормить малыша, но усыновлять не хотел. Иллюстратор ждал, пока кто-то из соседей заберет животное, но котик и дальше жил в подъезде.
Ademar Vieira / instagram
Все изменил случай: один раз котенок исчез на несколько дней. Художник очень волновался, а когда малыш появился снова, немедленно забрал его себе.
Ademar Vieira / instagram
Не только парень долго не мог привыкнуть к котику. Определенный стресс переживала также его собака, которой пришлось делить квартиру с новичком.
Ademar Vieira / instagram
Многие владельцы четвероногих обязательно узнают в этом вредине и своих котиков.
Аdemar Vieira / instagram
Аdemar Vieira / instagram
Аdemar Vieira / instagram
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Аdemar Vieira / instagram
Аdemar Vieira / instagram