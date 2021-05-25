Художник розповідає, що не сподівався колись стати "татком" кота. Він полюбляє собак, тому муркотун став для нього несподіванкою та випробуванням.

Курйозно Коти, схожі на драматичних акторів: добірка кумедних фото



Ademar Vieira / instagram

Одного дня Адемар помітив кошеня біля своєї квартири. Він почав годувати малюка, але всиновлювати не хотів. Ілюстратор чекав, поки хтось із сусідів забере тваринку, але котик і далі мешкав у під'їзді.



Ademar Vieira / instagram

Все змінив випадок: одного разу кошеня зникло на кілька днів. Художник дуже хвилювався, а коли малюк з'явився знову, негайно забрав його собі.



Ademar Vieira / instagram

Не тільки чоловік довго не міг звикнути до котика. Певний стрес переживала також його собака, якій довелося ділити квартиру з новачком.



Ademar Vieira / instagram

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Чимало власників чотирилапих обов'язково впізнають в цьому бешкетуні своїх котиків.



Ademar Vieira / instagram



Ademar Vieira / instagram



Ademar Vieira / instagram

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Ademar Vieira / instagram



Ademar Vieira / instagram