Художник розповідає, що не сподівався колись стати "татком" кота. Він полюбляє собак, тому муркотун став для нього несподіванкою та випробуванням.
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Ademar Vieira / instagram
Одного дня Адемар помітив кошеня біля своєї квартири. Він почав годувати малюка, але всиновлювати не хотів. Ілюстратор чекав, поки хтось із сусідів забере тваринку, але котик і далі мешкав у під'їзді.
Ademar Vieira / instagram
Все змінив випадок: одного разу кошеня зникло на кілька днів. Художник дуже хвилювався, а коли малюк з'явився знову, негайно забрав його собі.
Ademar Vieira / instagram
Не тільки чоловік довго не міг звикнути до котика. Певний стрес переживала також його собака, якій довелося ділити квартиру з новачком.
Ademar Vieira / instagram
Чимало власників чотирилапих обов'язково впізнають в цьому бешкетуні своїх котиків.
Ademar Vieira / instagram
Ademar Vieira / instagram
Ademar Vieira / instagram
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Ademar Vieira / instagram
Ademar Vieira / instagram