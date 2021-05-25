Художник рассказывает, что не ожидал когда-нибудь стать "папой" кота. Он любит собак, потому мурчащий комочек стал для него неожиданностью и испытанием.

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Ademar Vieira / instagram

Однажды Адемар заметил котенка возле своей квартиры. Он начал кормить малыша, но усыновлять не хотел. Иллюстратор ждал, пока кто-то из соседей заберет животное, но котик и дальше жил в подъезде.



Ademar Vieira / instagram

Все изменил случай: один раз котенок исчез на несколько дней. Художник очень волновался, а когда малыш появился снова, немедленно забрал его себе.



Ademar Vieira / instagram

Не только парень долго не мог привыкнуть к котику. Определенный стресс переживала также его собака, которой пришлось делить квартиру с новичком.



Ademar Vieira / instagram

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Многие владельцы четвероногих обязательно узнают в этом вредине и своих котиков.



А demar Vieira / instagram



А demar Vieira / instagram



А demar Vieira / instagram

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А demar Vieira / instagram