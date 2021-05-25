Некоторые любимцы демонстрируют свою злость, страх или недовольство особенно забавно. Предлагаем посмотреть подборку фото и убедиться, что котики имеют непревзойденный актерский талант.

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Этот котик просит друга не бросать его
Этот котик просит друга не бросать его / Фото Reddit

Кот ревнует хозяина к песику
Кот ревнует хозяина к песику / Фото Reddit

Когда не пускают на кровать
Когда не пускают на кровать / Фото Reddit

Когда хозяин внезапно зашел в комнату
Когда хозяин внезапно зашел в комнату / Фото Reddit

Этот кот не любит купаться
Этот кот не любит купаться / Фото Reddit

Этот котик хочет выйти гулять, но на улице дождь
Этот котик хочет выйти гулять, но на улице дождь / Фото Reddit

Кошачьи Ромео и Джульетта
Кошачьи Ромео и Джульетта / Фото Reddit

испугался собак
Испугался собак / Фото Reddit

Лучшее место для отдыха утром, когда все собираются на работу
Лучшее место для отдыха утром, когда все собираются на работу / Фото Reddit

драматический сон
Драматический сон / Фото Imgur

Просто захотелось покричать
Просто захотелось покричать / Фото Reddit

Если хочешь побыть в одиночестве
Если хочешь побыть в одиночестве / Фото Reddit

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Этот котик против того, чтобы его трогали
Этот котик против того, чтобы его трогали / Фото Reddit