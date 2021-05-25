Деякі улюбленці демонструють свою злість, страх або незадоволення особливо кумедно. Пропонуємо подивитися добірку фото й переконатися, що котики мають неперевершений акторський хист.
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Цей котик благає друга не покидати його / Фото Reddit
Кіт ревнує господаря до песика / Фото Reddit
Коли не пускають на ліжко / Фото Reddit
Коли господар раптово зайшов у кімнату / Фото Reddit
Цей кіт не любить купатися / Фото Reddit
Цей котик хоче вийти гуляти, але на вулиці дощ / Фото Reddit
Котячі Ромео та Джульєтта / Фото Reddit
Злякався собак / Фото Reddit
Найкраще місце для відпочинку вранці, коли всі збираються на роботу / Фото Reddit
Драматичний сон / Фото Imgur
Просто захотілося покричати / Фото Reddit
Коли хочеш побути на самоті / Фото Reddit
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Цей котик проти того, щоб його чіпали / Фото Reddit