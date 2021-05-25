Деякі улюбленці демонструють свою злість, страх або незадоволення особливо кумедно. Пропонуємо подивитися добірку фото й переконатися, що котики мають неперевершений акторський хист.

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Цей котик благає друга не покидати його
Цей котик благає друга не покидати його / Фото Reddit

Кіт ревнує господаря до песика
Кіт ревнує господаря до песика / Фото Reddit

Коли не пускають на ліжко
Коли не пускають на ліжко / Фото Reddit

Коли господар раптово зайшов у кімнату
Коли господар раптово зайшов у кімнату / Фото Reddit

Цей кіт не любить купатися
Цей кіт не любить купатися / Фото Reddit

Цей котик хоче вийти гуляти, але на вулиці дощ
Цей котик хоче вийти гуляти, але на вулиці дощ / Фото Reddit

Котячі Ромео та Джульєтта
Котячі Ромео та Джульєтта / Фото Reddit

Злякався собак
Злякався собак / Фото Reddit

Найкраще місце для відпочинку вранці, коли всі збираються на роботу
Найкраще місце для відпочинку вранці, коли всі збираються на роботу / Фото Reddit

Драматичний сон
Драматичний сон / Фото Imgur

Просто захотілося покричати
Просто захотілося покричати / Фото Reddit

Коли хочеш побути на самоті
Коли хочеш побути на самоті / Фото Reddit

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Цей котик проти того, щоб його чіпали
Цей котик проти того, щоб його чіпали / Фото Reddit