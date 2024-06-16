"Второй Лесси": собака спасла жизнь хозяину, который умирал на отдаленной дороге
Источник:Daily Star
Верного пса по кличке Блу называют "вторым Лесси" после того, как он спас своего раненого хозяина Брэндона Гарретта. Мужчина был в шаге от смерти в овраге.
Сообразительный песик вернулся в кемпинг в четырех милях от места ДТП и поднял тревогу. Невероятную историю – читайте далее в материале.
Заметьте О героях должны знать все: поисково-спасательные собаки Украины участвуют в Чемпионате
Брендон Гарретт бу спасен своим верным псом
Сообщается, что Брэндон ехал со своими четырьмя собаками по отдаленной дороге в штате Орегон (США) и случайно съехал с насыпи в овраг. Мужчине чудом удалось выползти из разбитой машины вместе со своими домашними любимцами, но он был ранен и не мог самостоятельно выйти на дорогу.
Грузовик Брендона был найден на дне оврага / Фото Baker County Sherriff's Office
Эту миссию взял на себя сообразительный Блу. Преданная собака сумела вернуться к кемпингу, преодолев расстояние в четыре мили, и предупредить других о сложившейся ситуации,.
Он поступил правильно. Дал всем нам знать, что случилась беда,
- рассказывает Тайри, брат Гаррета.
Мужчина обратился за помощью к друзьям и членам общины в поисках своего пропавшего родственника. Впоследствии грузовик Брендона был найден на дне оврага. Мужчина немедленно связался с офисом шерифа, благодаря чему на место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Лесной службы США.
Благодаря собаке Брэндона спасли / Фото Baker County Sherriff's Office
Брендон Гарретт был спасен и доставлен в ближайшую больницу для лечения.
Он получил сильные ушибы и контузии, тогда как у двух его собак были обнаружены серьезные травмы, в том числе переломы костей.