Когда Джейн Салазар привела домой собаку Диего, она захотела определить, какие породы намешаны в домашнем любимце.

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Для этого женщина сделала тестирование ДНК для животных. Оказалось, что Диего – в основном, питбуль, и частично – австралийская собака-пастух. Кроме того, анализ обнаружил у Диего преждевременное старение сетчатки, что вело к слепоте.

С каждым днем ​​зрение собаки стало ухудшаться, но помочь ветеринары не могли. Медики предложили, чтобы хозяева завели для него компаньона, который бы помогал, когда Диего станет слепым.

Джейн сразу же принялась за поиски. Она просмотрела несколько онлайн-каталогов приютов и выбрала собаку, которая была очень похожа на ее питомца. Вскоре к семье присоединилась Дикси.



Дикси и Диего / Фото Jane Salazar

Когда ее принесли домой, хозяева заметили их сходство с Диего. Чтобы подтвердить подозрения, они решили провести еще один ДНК-тест. Согласно ему, Дикси и Диего оказались близкими родственниками. Собаки родились не в одно и то же время, но у них были общие мама и папа.

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Появление Дикси положительно повлияло на Диего. Сестра заботилась о брате и помогала ему ориентироваться в пространстве, которое он с каждым днем видел хуже.