Женщина спасла лань, которую сбила машина. Малыш сильно пострадал и нуждался в помощи.
Важно Особенности питания собак малых пород: какой корм выбрать для любимца
Стояло несколько задач:
- Позаботиться о том, чтобы лань, которую назвали Баттон, выросла сильной и здоровой.
- Чтобы она не боялась жильцов дома.
- В то же время, чтобы смогла вернуться в лес и жила нормальной жизнью.
Справиться ей помог, тогда еще щенок, лабрадор Джей-бро. Маленькая лань сразу приняла его, и они стали друзьями.
Хозяйка справилась со своей задачей, ведь здоровая Баттон все же смогла вернуться в лес, начинавшийся сразу за порогом дома.
Смотрите видео дружбы Джей-бро и Баттон:
Однако летом лань вернулась в дом и не одна, а в окружении маленьких пятнистых детей. Молодая мама привела свое потомство познакомиться с лучшим другом – лабрадором Джей-бро.
Интересно Вырыл нору и не обращал внимания на людей: медведь устроился в зимнюю спячку под жилым домом
Баттон подходила к стеклянной двери, которая вела на кухню и ждала, когда ее выпустят поиграть с лучшего друга. Также она могла постучаться в дверь копытом, чтобы ее быстрее заметили.
Смотрите видео с Баттон:
Когда Джей-бро наконец-то выходил погулять, они оббегали все окрестные тропинки, валялись на полянах и заднем дворе.