Жінка врятувала лань, яку збила машина. Маля сильно постраждало й потребувало допомоги.

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Стояло декілька завдань:

Подбати про те, щоб лань, яку назвали Баттон, виросла сильною та здоровою.

Щоб вона не боялася мешканців будинку.

Водночас щоб змогла повернутися до лісу і жила нормальним життям.

Впоратися їй допоміг, тоді ще цуценя, лабрадор Джей-бро. Маленька лань одразу прийняла його й вони стали друзями.

Господарка впоралася зі своїм завданням, адже здорова Баттон все ж змогла повернутися до лісу, який починався одразу за порогом будинку.

Дивіться відео дружби Джей-бро та Баттон:

Проте влітку лань повернулася до будинку й не одна, а в оточенні маленьких плямистих дітей. Молода мама привела своє потомство познайомитися з найкращим другом – лабрадором Джей-бро.

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Баттон підходила до скляних дверей, що вели на кухню і чекала, коли її випустять пограти з найкращого друга. Також вона могла постукати у двері копитом, аби її швидше помітили.

Дивіться відео з Баттон:

Коли Джей-бро нарешті виходив погуляти, вони оббігали всі навколишні стежки, валялися на галявинах та на задньому дворі.

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