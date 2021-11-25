Жінка врятувала лань, яку збила машина. Маля сильно постраждало й потребувало допомоги.
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Стояло декілька завдань:
- Подбати про те, щоб лань, яку назвали Баттон, виросла сильною та здоровою.
- Щоб вона не боялася мешканців будинку.
- Водночас щоб змогла повернутися до лісу і жила нормальним життям.
Впоратися їй допоміг, тоді ще цуценя, лабрадор Джей-бро. Маленька лань одразу прийняла його й вони стали друзями.
Господарка впоралася зі своїм завданням, адже здорова Баттон все ж змогла повернутися до лісу, який починався одразу за порогом будинку.
Дивіться відео дружби Джей-бро та Баттон:
Проте влітку лань повернулася до будинку й не одна, а в оточенні маленьких плямистих дітей. Молода мама привела своє потомство познайомитися з найкращим другом – лабрадором Джей-бро.
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Баттон підходила до скляних дверей, що вели на кухню і чекала, коли її випустять пограти з найкращого друга. Також вона могла постукати у двері копитом, аби її швидше помітили.
Дивіться відео з Баттон:
Коли Джей-бро нарешті виходив погуляти, вони оббігали всі навколишні стежки, валялися на галявинах та на задньому дворі.