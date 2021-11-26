Коли Джейн Салазар привела додому собаку Дієго, вона захотіла визначити, які породи намішані в домашньому улюбленці.

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Для цього жінка зробила ДНК тестування для тварин. Виявилося, що Дієго – здебільшого, пітбуль, і частково – австралійський собака-пастух. Крім того, аналіз виявив у Дієго передчасне старіння сітківки, що вело до сліпоти.

З кожним днем зір собаки став погіршуватися, але допомогти ветеринари не могли. Медики запропонували, аби господарі завели для нього компаньйона, який допомагав би, коли Дієго стане сліпим.

Джейн одразу ж взялася за пошуки. Вона переглянула кілька онлайн-каталогів притулків і обрала собаку, яка була дуже схожа на її вихованця. Незабаром до сім'ї приєдналася Діксі.



Діксі та Дієго / Фото Jane Salazar​

Коли її принесли додому, то господарі помітили їх схожість із Дієго. Щоб підтвердити свої підозри, вони вирішили провести ще один ДНК-тест. Згідно з ним, Діксі та Дієго виявилися близькими родичами. Собаки народилися не в один і той же час, але в них були спільні мама й тато.

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Поява Діксі позитивно вплинула на Дієго. Сестра дбала про брата і допомагала йому орієнтуватися у просторі, який він з кожним днем гірше бачив.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.