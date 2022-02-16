Собака, которую зовут Тодд, залезала на подоконник, где любит проводить много времени и наблюдать за улицей из окна.

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Четвероногий планировал заскочить с кресла на любимое место, однако стул отъехал, а Тодд застрял. Домашнего любимца нашла хозяйка, которая в тот момент решила зайти в комнату. Увидев забавно лежащую собаку, она решила снять видео.

Тодд повис на подлокотнике, а передними лапками уперся в подоконник. Когда четырехлапый услышал голос хозяйки, стал облизываться и вилять хвостом.

Смотрите видео: как застряла собака

"Когда ты пытаешься сохранить хоть какой уровень достоинства, после сокрушительного провала", – комментировали люди видео.

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