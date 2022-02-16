Собака, якого звати Тодд, залазив на підвіконня, де любить проводити багато часу та спостерігати за вулицею з вікна.

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Чотирилапий планував заскочити із крісла на улюблене місце, проте стілець відʼїхав, а Тодд застряг. Домашнього улюбленця знайшла господиня, яка в той вирішила зайти до кімнати. Побачивши кумедно лежачого собаку, вона вирішила зняти відео із ним.

Тодд повис на підлокітнику, а передніми лапками уперся в підвіконня. Коли чотирилапий почув голос господарки, то став облизуватись і виляти хвостом.

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"Коли ти намагаєшся зберегти хоч якийсь рівень гідності, після нищівного провалу", – коментували люди відео.

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