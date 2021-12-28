Ходил на задних лапах и прыгал: забавная реакция осла на подарок

Хозяева подарили маленькому ослу новую игрушку. Видео с удивительной реакцией животного они выставили в социальных сетях.

Известно, что осел очень любит играть с мячиком. Однако старая игрушка треснула, поэтому хозяева решили сделать любимцу подарок.

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Новый мяч осел получил в канун праздников. Счастливую реакцию животного можно увидеть на видео, опубликованном в социальных сетях.

Смотрите видео: как осел отреагировал на подарок

Согласно ролику, ослу бросили синий шар и он сразу радостный побежал за ним. Когда он его схватил, начал бегать и счастливо прыгать. Кроме того, он вставал на задние лапки и издавал всевозможные звуки.

В социальных сетях люди активно комментировали ролик:

"Даже мелочи делают животных такими счастливыми".

"Причина, почему этот любимец счастлив, это его хозяин. Никогда не бывает плохих домашних животных, только плохие владельцы домашних животных".

"Я никогда не видел, чтобы осел так играл, такой милый".

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