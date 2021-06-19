Хитрые песики придумали, как обойти строгие правила: 12 веселых фото

Домашние животные иногда демонстрируют удивительный ум и смекалку. Вот и эти собаки нашли способ обмануть своих хозяев и обходить запреты, не нарушая их.
Впрочем, хозяева этих милых животных вовсе не сердились на них. Они сделали смешные фото и рассмешили сеть.
Узнайте Как сделать ваш дом и сад более безопасными для собаки: важные советы
Этот песик постелил на диван свое одеяло и спокойно спит на нем / Фото Winkgo
Им нельзя заходить в гараж, но никто не запрещал постоянно смотреть туда / Фото Winkgo
Ей нельзя просить пищу, поэтому она делает вид, что не просит / Фото Winkgo
Когда нельзя заходить в кухню, но очень хочется / Фото Winkgo
Этот песик тоже почти не нарушает запрет / Фото Winkgo
Когда нельзя ставить лапы на стол / Фото Winkgo
Этому великану нельзя лежать на диване / Фото Winkgo
Пес достает крошки со стола, не нарушая запрет ставить морду на стол / Фото Winkgo
Когда нельзя в спальню и собака оставила снаружи задние лапки / Фото Winkgo
На диван нельзя, но про быльце ничего не говорили / Фото Winkgo
Этот пес всегда съедает порцию первым, но воровать еду у товарища запрещено. Поэтому он просто смотрит / Фото Winkgo
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Классический выход, когда тебе не позволяют лежать на диване / Фото Winkgo