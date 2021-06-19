Втім, власники цих милих тварин зовсім не сердилися на них. Вони зробили кумедні фото й розсмішили мережу.

Дізнайтеся Як зробити ваш дім та сад безпечнішими для собаки: важливі поради

Цей песик постелив на диван свою ковдру і спокійно спить на ній
Цей песик постелив на диван свою ковдру і спокійно спить на ній / Фото Winkgo

Їм не можна заходити в гараж. але ніхто не забороняв постійно дивитися туди
Їм не можна заходити в гараж, але ніхто не забороняв постійно дивитися туди / Фото Winkgo

Їйне можна просити їжу, тому вона робить вигляд, що не просить
Їй не можна просити їжу, тому вона удає, що не просить / Фото Winkgo

Коли не можна заходити в кухню, але дуже хочеться
Коли не можна заходити в кухню, але дуже хочеться / Фото Winkgo

Цей песик теж майже не порушує заборону
Цей песик теж майже не порушує заборону / Фото Winkgo

Коли не можна ставити лапи на стіл
Коли не можна ставити лапи на стіл / Фото Winkgo

Цьому здорованю не можна лежати на дивані
Цьому здорованю не можна лежати на дивані / Фото Winkgo

Пес дістає крихти зі столу, не порушуючи заборону ставити морду на стіл
Пес дістає крихти зі столу, не порушуючи заборону ставити морду на стіл / Фото Winkgo

Коли не можна в спальню й собака залишив поза нею задні лапки
Коли не можна в спальню й собака залишив поза нею задні лапки / Фото Winkgo

На диван не можна, але про бильце нічого не казали
На диван не можна, але про бильце нічого не казали / Фото Winkgo

Цей пес завжди з'їдає порцію першим, але красти їжу в товариша забороненно. Тому він просто дивиться
Цей пес завжди з'їдає порцію першим, але красти їжу в товариша заборонено. Тому він просто дивиться / Фото Winkgo

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Класичний вихід, коли тобіне дозволяють лежати на дивані
Класичний вихід, коли тобі не дозволяють лежати на дивані / Фото Winkgo