Втім, власники цих милих тварин зовсім не сердилися на них. Вони зробили кумедні фото й розсмішили мережу.
Дізнайтеся Як зробити ваш дім та сад безпечнішими для собаки: важливі поради
Цей песик постелив на диван свою ковдру і спокійно спить на ній / Фото Winkgo
Їм не можна заходити в гараж, але ніхто не забороняв постійно дивитися туди / Фото Winkgo
Їй не можна просити їжу, тому вона удає, що не просить / Фото Winkgo
Коли не можна заходити в кухню, але дуже хочеться / Фото Winkgo
Цей песик теж майже не порушує заборону / Фото Winkgo
Коли не можна ставити лапи на стіл / Фото Winkgo
Цьому здорованю не можна лежати на дивані / Фото Winkgo
Пес дістає крихти зі столу, не порушуючи заборону ставити морду на стіл / Фото Winkgo
Коли не можна в спальню й собака залишив поза нею задні лапки / Фото Winkgo
На диван не можна, але про бильце нічого не казали / Фото Winkgo
Цей пес завжди з'їдає порцію першим, але красти їжу в товариша заборонено. Тому він просто дивиться / Фото Winkgo
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Класичний вихід, коли тобі не дозволяють лежати на дивані / Фото Winkgo