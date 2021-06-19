Втім, власники цих милих тварин зовсім не сердилися на них. Вони зробили кумедні фото й розсмішили мережу.

Дізнайтеся Як зробити ваш дім та сад безпечнішими для собаки: важливі поради



Цей песик постелив на диван свою ковдру і спокійно спить на ній / Фото Winkgo



Їм не можна заходити в гараж, але ніхто не забороняв постійно дивитися туди / Фото Winkgo



Їй не можна просити їжу, тому вона удає, що не просить / Фото Winkgo

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.



Коли не можна заходити в кухню, але дуже хочеться / Фото Winkgo



Цей песик теж майже не порушує заборону / Фото Winkgo



Коли не можна ставити лапи на стіл / Фото Winkgo



Цьому здорованю не можна лежати на дивані / Фото Winkgo



Пес дістає крихти зі столу, не порушуючи заборону ставити морду на стіл / Фото Winkgo



Коли не можна в спальню й собака залишив поза нею задні лапки / Фото Winkgo



На диван не можна, але про бильце нічого не казали / Фото Winkgo



Цей пес завжди з'їдає порцію першим, але красти їжу в товариша заборонено. Тому він просто дивиться / Фото Winkgo

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Класичний вихід, коли тобі не дозволяють лежати на дивані / Фото Winkgo