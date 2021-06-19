Впрочем, хозяева этих милых животных вовсе не сердились на них. Они сделали смешные фото и рассмешили сеть.

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Этот песик постелил на диван свое одеяло и спокойно спит на нем
Этот песик постелил на диван свое одеяло и спокойно спит на нем / Фото Winkgo

Им нельзя заходить в гараж. но никто не запрещал постоянно смотреть туда
Им нельзя заходить в гараж, но никто не запрещал постоянно смотреть туда / Фото Winkgo

Ийне можно просить пищу, поэтому она делает вид, что не просит
Ей нельзя просить пищу, поэтому она делает вид, что не просит / Фото Winkgo

Когда нельзя заходить в кухню, но очень хочется
Когда нельзя заходить в кухню, но очень хочется / Фото Winkgo

Этот песик тоже почти не нарушает запрет
Этот песик тоже почти не нарушает запрет / Фото Winkgo

Когда нельзя ставить лапы на стол
Когда нельзя ставить лапы на стол / Фото Winkgo

Этому великану нельзя лежать на диване
Этому великану нельзя лежать на диване / Фото Winkgo

Пес достает крошки со стола, не нарушая запрет ставить морду на стол
Пес достает крошки со стола, не нарушая запрет ставить морду на стол / Фото Winkgo

Когда нельзя в спальню и собака оставила снаружи задние лапки
Когда нельзя в спальню и собака оставила снаружи задние лапки / Фото Winkgo

На диван нельзя, но про быльце ничего не говорили
На диван нельзя, но про быльце ничего не говорили / Фото Winkgo

Этот пес всегда съедает порцию первым, но воровать еду у товарища запрещение. Поэтому он просто смотрит
Этот пес всегда съедает порцию первым, но воровать еду у товарища запрещено. Поэтому он просто смотрит / Фото Winkgo

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Классический выход, когда Тобин позволяют лежать на диване
Классический выход, когда тебе не позволяют лежать на диване / Фото Winkgo