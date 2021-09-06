Хаски и The Kiffness спели вместе: очередной хит от популярного музыканта
Источник:The Kiffness
Южноафриканский музыкант The Kiffness прославился тем, что записывает "дуэты" с котами и собаками. На этот раз он выбрал очень одаренного хаски и создал с ним музыкальное видео.
Песня под названием "Старинная мелодия хаски" собрала более 200 тысяч просмотров за сутки. Пользователи ютуба называют музыканта гением.
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Хаски по кличке Хайку уже давно стал популярным в сети. Он умеет петь и делает это очень мелодично. У песика уже собралось более 23 тысяч подписчиков в инстаграме.
Пользователи сети в восторге:
- "Это так интересно, я очень ценю ваше творчество."
- "Эта песня дополняет мою душу. The Kiffnewss – это легенда."
- Кот: "Мяу". Собака: "Гав". The Kiffness: "О, вау, какая замечательная идея для песни, спасибо!"
The Kiffness записал трек с хаски: видео
Поверх "пения" собаки музыкант накладывает свой бит. Есть в этом треке и текст: в нем говорится о том, что эту старинную песню написали много лет назад люди, жившие в вечных снегах.
Музыканты поют о том, что хаски хорошо помнят времена, когда они были не домашними любимцами, а дикими и свободными животными.
Хайку стал популярным в инстаграме: видео поющей собаки
Записал трек с оперной собакой
Видео под названием "Я хороший мальчик?" также насобирало сотни тысяч просмотров на ютубе. Это первый трек, который музыкант решил создать с песиком. До этого он предпочитал котов.
"Я хороший мальчик?": смотрите видео
Самый популярный трек со злым котом
Настоящую славу музыканту принесла музыкальная композиция Alugalug Cat. Странные звуки, которые издавал злой котик, удалось превратить в интересную электронную мелодию.
Этот трек просмотрели более 4 миллионов пользователей. А музыканты со всего мира поддержали тренд и присоединились к выполнению песни Alugalug Cat.Обратите внимание! The Kiffness является одним из самых популярных новых создателей видео и музыки в Южной Африке. Он создает электронные композиции, используя джаз, грув и бодрые хаус-звуки.
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Alugalug Cat от музыканта The Kiffness: видео, которое стало хитом сети