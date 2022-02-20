Такинов привезли в Фельдман экопарк в рамках сотрудничества с Рижским зоопарком. Сейчас "новичков" содержат в лесных вольерах.

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Такинам будут искать пару



Такины занесены в Международную красную книгу / Фото с фейсбука Фельдман Экопарк

Появление редких животных в Харькове вызывает интерес у посетителей экопарка. Кроме того, это способствует глобальной деятельности по охране природы.

Кроме реабилитации, одно из главных направлений нашей работы – создание генетически перспективных для размножения групп редких животных. Так сказать, "резервный фонд" для будущего возвращения в природу вымирающих видов,

– рассказывают в экопарке.



Эти животные могут весить до 300 килограммов / Фото с фейсбука Фельдман Экопарк

Обычно зоопарк получает 2 животных одного пола, а затем ожидает, когда одному из них подберут пару.

Что известно о такинах

Это парнокопытные млекопитающие из семейства полорогих. Ближайшими родственниками животных являются быки, антилопы, газели, козлы и бараны. Их в ысота в холке составляет около 100 сантиметров, а масса тела может достигать 300 килограммов. Толстая шерсть животного позволяет ему выживать в суровых условиях. Такины обитают преимущественно в кустарниках в Тибете, Восточных Гималаях и некоторых районах Китая.

Сегодня такины в неволе попадаются нечасто. Первых такинов привезли в Лондон только в 1909 году.



Такинам будут искать "идеальную" пару / Фото с фейсбука Фельдман Экопарк

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Такины из Харькова не стали первыми в Украине. Кроме них, такие звери живут в Николаевском зоопарке.