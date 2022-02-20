Такінів привезли до Фельдман екопарку в межах співпраці з Ризьким зоопарком. Зараз "новачків" утримують у лісових вольєрах.
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Такінам будуть шукати пару
Такіни занесені до Міжнародної червоної книги / Фото з фейсбуку Фельдман Екопарк
Поява рідкісних тварин в Харкові викликає інтерес у відвідувачів екопарку. Окрім того, це сприяє глобальній діяльності з охорони природи.
Окрім реабілітації, один із головних напрямів нашої роботи – це створення генетично перспективних для розмноження груп рідкісних тварин. Так би мовити, "резервного фонду" для майбутнього повернення в природу видів, що вимирають,
– розповідають в екопарку.
Ці тварини можуть важити до 300 кілограмів / Фото з фейсбуку Фельдман Екопарк
Зазвичай зоопарк отримує 2 тварин однієї статі, а потім очікує, коли одному із них підберуть пару.
Що відомо про такінів
Це парнокопитні ссавці із сімейства порожнисторогих. Найближчими родичами цих тварин є бики, антилопи, газелі, козли та барани. Висота такіна в загривку становить близько 100 сантиметрів, а маса тіла може досягати 300 кілограмів. Товста шерсть тварини дозволяє їй виживати в суворих умовах. Такіни мешкають переважно в чагарниках у Тибеті, Східних Гімалаях та деяких районах Китаю.
Сьогодні такіни в неволі трапляються не часто. Першого такіна привезли до Лондона тільки у 1909 році.
Такінам шукатимуть "ідеальну" пару / Фото з фейсбуку Фельдман Екопарк
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Такіни з Харкова не стали першими в Україні. Окрім них, такі звірі мешкають у Миколаївському зоопарку.
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