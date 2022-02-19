На помощь жителям пришел местный волонтер Александр Островский. Парень забрал животных домой и будет ухаживать за ними.

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Летучие мыши худые и истощенные

Сначала люди подумали, что летучих мышей всего несколько. Но когда Александр прибыл на место, то выяснил, что мышей там 40.

Все животные ослаблены и имеют малый вес. Я занимаюсь их откармливанием и восстановлением. Животные относятся к виду "Вечерница рыжая" и занесены в Красную книгу Украины,

– рассказал волонтер редакции сайта Vinbazar.

Александр Островский является представителем Центра реабилитации рукокрылых в Харькове. Парень спасает животных в Виннице.

Вероятно, летучие мыши попали на балкон с чердака дома – квартира находится на последнем этаже. Животные могли проснуться из-за внезапного потепления и начать покидать место своей зимовки.



Спасенные летучие мыши / Фото Vinbazar

Летучих мышей доставят в Харьков

После того как летучие мыши поправятся и восстановятся, их отправят в Харьков. Так животных осмотрят, окольцуют и сохранят данные.

Александр Островский предполагает, что они смогут вернуться в природу: ведь среди летучих мышей нет особей с травмами.

Ранее мы рассказывали, что киевлянка поселила дома 200 спасенных среди зимы летучих мышей.

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